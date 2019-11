L’assenza dei due centrocampisti col Verona vuol dire 6 reti e 4 assist in meno a disposizione della Fiorentina. Ma rientra Ribery, che con Chiesa ha un feeling particolare

Non tutte le assenze hanno lo stesso peso specifico. Quelle di Pulgar e Castrovilli, per la Fiorentina, rischiano di averne uno molto elevato. Sia perché al loro posto mancano alternative di qualità, a parte Benassi che comunque nelle idee di Montella è un’alternativa, mentre Cristoforo e Zurkowski, in due, non hanno collezionato neanche mezz’ora di gioco in questa stagione, sia perché in fase realizzativa la doppia assenza porta via alla squadra viola ben 6 reti e 4 assist.

TRENTATRE PER CENTO DI GOL La Fiorentina in questo avvio di campionato ha siglato 18 reti, un terzo, arrivati, proprio dai gol del cileno e dell’ex Cremonese. E il destro di Pulgar era diventata un’arma molto preziosa anche sui calci piazzati, visto che Milenkovic due volte su tre ha segnato proprio grazie ai cross dell’ex Bologna dalla bandierina. L’altro, col Sassuolo, lo ha siglato su assist proprio di Castrovilli. A Montella mancheranno anche i preziosi inserimenti del gioiellino viola, autore di tre reti. Tra gol fatti e assist, la doppia squalifica di Pulgar e Castrovilli pesa per il 55% sul totale dei gol segnati dai viola.

RIBERY-CHIESA Ma almeno torna Ribery. E la notizia è fondamentale per le sorti della Fiorentina. Perché da quando il francese è stato squalificato, tra Sassuolo, Parma e Cagliari, per quanto siano arrivati 4 punti, l’assenza del campione ex Bayern si è sentita. E non è un caso se anche Chiesa ha accusato il colpo, vedendo il suo rendimento decisamente calato. Se sarà ancora tandem, o con Vlahovic dal 1’, lo si saprà solo ridosso del fischio d’inizio della gara contro l’Hellas. Ma Chiesa-Ribery ripartono da dove si erano fermati, ovvero proprio dalla combinazione vincente in Fiorentina-Lazio. La terza, della loro stagione, dopo l’assist di Chiesa per il francese con l’Atalanta e quello di San Siro. Un tandem che ha portato 3 gol alla causa viola, tre su quattro proprio dalla loro intesa visto che l’altro, Chiesa, lo ha siglato su assist di Dalbert con la Sampdoria (l’altro di Chiesa con l’Atalanta fu considerato autogol di Palomino). In tutto, dunque, una coppia da 4+4, tra gol e assist, alla quale Montella si aggrapperà per espugnare il Bentegodi. Anche con un Chiesa non al top.