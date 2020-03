Il caos calendari verrà sciolto domani. La Fiorentina può trovarsi a giocare due trasferte di fila. Ma c’è anche l’ipotesi Fiorentina-Brescia al posto di Lazio-Fiorentina

Come sottolinea La Nazione, domani la Lega deciderà come rimettere in moto la serie A dopo il caos delle porte chiuse e dei rinvii forzati. Al momento la soluzione più probabile è che Udinese-Fiorentina venga giocata domenica sera come posticipo delle 20.45, anche se a ieri sera, come tuonato dal dg viola Joe Barone, non è la soluzione più gradita alla Fiorentina.

Per il turno successivo, invece, è ancora rebus. Se domenica ci dovesse essere la trasferta in Friuli comunque la Fiorentina anziché andare incontro a due trasferte consecutive, la seconda delle quali (all’ora di pranzo del 15 marzo) a casa della Lazio, potrebbe trovare il Brescia, visto che il progetto della Lega parla di scivolamento della prossima giornata. Più probabile, invece, che la giornata prevista per questo weekend scivoli a maggio. A quel punto, la Fiorentina dovrebbe giocare, appunto, due trasferte di fila con Udinese, domenica, e poi in casa della Lazio.