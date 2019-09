Giampaolo vuole confermare la squadra che ha perso contro il Torino in rimonta: dentro tre nuovi acquisti. Torna Paquetà, ma partirà fuori.

Squadra che perde… non si cambia. Così sembra aver deciso Marco Giampaolo in vista della delicatissima sfida di questa sera a San Siro contro la Fiorentina. Il tecnico appare intenzionato a confermare l’undici titolare che aveva iniziato decisamente bene la trasferta di giovedì scorso a Torino. L’1-0 sancito dal primo tempo è stato completamente ribaltato nella ripresa dalla doppietta di Belotti. Eppure Giampaolo si è divertito (come ha confermato ieri) almeno fino a quando la sua squadra è rimasta in vantaggio. Quindi confermati anche i 3 “nuovi” (Hernandez, Bennacer e Leao) anche se questa mattina Giampaolo dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi relativi ad almeno un paio di ballottaggi: Hernandez-Rodriguez e Leao-Rebic. Così scrive Il Corriere dello Sport.

NUOVI OK. Quindi Giampaolo si è convinto che difesa, centrocampo e attacco possano trarre indubbi vantaggi dal supporto di Hernandez, Bennacer e Leao. Il portoghese, che a sorpresa aveva esordito nel derby da titolare, ha confermato contro il Torino che può alternarsi in campo con Piatek nel ruolo di prima punta. Rebic rappresenta sicuramente una valida alternativa sia a Piatek che a Leao. Il polacco è alla ricerca del primo gol su azione dopo averne realizzati finora 2 su calcio di rigore. Il rapporto fra Giampaolo e il bomber non è per il momento idilliaco. I due non si intendono. Il tecnico pretende maggiore flessibilità dal suo attaccante. Che, invece, è convinto di poter rendere di più se tornasse a giocare (d’istinto, affondando sempre il colpo palla al piede) come ha fatto nel sua prima fantastica stagione (30 gol) trascorsa fra Genoa e Milan.

RIENTRO. La novità di giornata è rappresentata dal ritorno di Paquetà. Il brasiliano si era infortunato nel derby, ma è riuscito a recuperare in tempo utile per la gara contro la Fiorentina. Resta da stabilire quale sia il suo ruolo più consono in questo Milan ancora in fase di costruzione.

FORMAZIONE. L’undici dovrebbe quindi essere un 4-3-3 con Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli ed Hernandes, Kessie, Bennacer e Calhanoglu, Suso, Piatek, Leao.