L’intermediario dell’operazione ha confermato che sul giovane centravanti arrivato alla Fiorentina c’erano sia i Red Devils che la Lazio

Interessante retroscena sull’acquisto di Bobby Duncan da parte della Fiorentina, svelato dal Daily Mail. Il quotidiano inglese ha infatti parlato con l’intermediario e agente del giocatore, Vincenzo Morabito, che ha rivelato il forte interessamento di Manchester United e Lazio sul centravanti classe 2001. Alla fine, però, per motivi diversi il ragazzo ha scelto la Fiorentina.

Per quanto concerne i Red Devils, che lo volevano fortemente, Duncan non se l’è sentita di tradire la fiducia dei tifosi del Liverpool trasferendosi in un altro club inglese. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la Lazio: i rapporti tra Liverpool e biancocelesti non sono buoni e quindi non se n’è fatto nulla, nonostante il grande interesse di Simone Inzaghi per il ragazzo.

Vincenzo Morabito ha infine aggiunto: “Duncan è uno dei cinque migliori prodotti del calcio inglese degli ultimi anni, per la Fiorentina potrebbe essere un colpo come Pogba”.