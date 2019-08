Ribery allontana De Paul da Firenze. Pozzo continua a chiedere 40 milioni

Il possibile arrivo del francese alla Fiorentina chiude al pressing per l’argentino, che pure piace molto a Pradè e non solo. Alla fine potrebbe restare a Udine. Franck Ribery spinge sempre più lontano Rodrigo De Paul da Firenze. Anzi, può blindare l’argentino a Udine. L’arrivo del francese in maglia viola chiuderebbe le porte all’ex Racing e rovinerebbe l’estate a De Paul, sulla bocca di tutti da gennaio, ma col rischio, ora concreto, di restare solo un sogno (o una alternativa) per i tanti estimatori. Così scrive La Gazzetta dello Sport.

ALTE RICHIESTE. La strana stagione del fantasista argentino, rivelazione in Friuli e fresco di chiamata (l’ennesima) della Selección per le gare contro Messico e Cile, potrebbe non bastare per il salto in una big. Non aiuta la richiesta dei Pozzo, arrivata a 40 milioni: una cifra che sale ogni giorno che passa viste le difficoltà a trovare sostituti nelle ultime tornate di affari. Un prezzo che spaventa anche la Fiorentina del d.s. Pradè, che lo ha apprezzato nel suo lavoro a Udine fino a pochi mesi fa e lo avrebbe voluto in Toscana. Ma anche la voglia di stupire di Commisso si è fermata di fronte al muro bianconero.

NIENTE BIG. E dire che proprio Pradè a gennaio aveva l’imbarazzo della scelta per il suo gioiello. De Paul era infatti la prima scelta di Spalletti a caccia di un’alternativa a Perisic. Le difficoltà del tecnico nerazzurro e la scelta di Conte gli hanno poi sbarrato la strada verso il San Siro nerazzurro. In inverno anche il Napoli si è mosso con decisione. Discussioni, report positivi, ma alla fine Ancelotti conterà su Lozano come nuovo fantasista. Niente da fare, così come vanno accantonati i rumors sulla Roma. Dalla Spagna c’è chi non si è dimenticato del talento (mai espresso totalmente) a Valencia. Intato, lui rimane a Udine.