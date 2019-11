Ribery carico. Vuole trascinare la Fiorentina dopo settimane out

Torna il francese che si è scusato per la reazione post Lazio. Ora vuole aiutare la squadra a ritrovarsi

Franck Ribery è carico e dopo settimane fuori per squalifica e sosta per le nazionali non vede l’ora di aiutare la Fiorentina. Il francese sarà titolare a Verona e dovrebbe fare coppia in attacco con Vlahovic.

Ribery si è scusato per la reazione al termine della gara contro la Lazio che ha portato 3 giornate di squalifica al giocatore e tanti problemi alla Fiorentina.

A Verona però sarà titolare e il francese vuole tornare ad essere subito protagonista. Con Ribery in campo la Fiorentina va meglio e a Verona serve ritrovare rendimento e punti importanti.