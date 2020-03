Rinvio a lunedì o all’11 marzo: il no della Fiorentina

La società viola si è imposta per non rimandare la gara di ieri nei prossimi giorni. Si giocherà il 13 maggio: sarà la 3° trasferta di fila.

Volo, notte a Udine in ritiro, la passeggiata in centro e ritorno subito a Firenze. La magra consolazione, inedita rispetto al passato, di veder accolte le richieste che escludevano il rinvio a lunedì o all’11 marzo, data presa in considerazione come alternativa al 13 maggio, scrive il Corriere Fiorentino.