Antonio Rizzolo, ex attaccante biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Inzaghi deve intervenire sull’aspetto mentale dei giocatori, ieri ho visto una squadra che non è scesa in campo con la determinazione e la convinzione adatta per queste tipo di partite; anche nel derby la sfida non era iniziata bene. Dal punto di vista fisico, l’Eintracht era molto più dinamico e aggressivo, nella mentalità i biancocelesti mi sono parsi avere una marcia in meno rispetto ai tedeschi.

Anche nella scorsa stagione, pur facendo tanti gol, subiva molto. Dopo il derby perso, il tecnico ha voluto scalfire l’orgoglio della squadra schierando quasi gli stessi undici per dare la scossa. Il turnover a inizio stagione ha poco senso, anche se alcuni giocatori stanno ancora indietro dal punto di vista fisico e mentale.

Domenica già dovremo riscattarci contro una squadra che è in forma e sta giocando molto bene. La sosta servirà per ricaricarci e ripartire al livello mentale. Contro la Fiorentina non mi aspetto tanti cambi, c’è talmente poco tempo per prepararsi che stravolgere il tutto non mi sembra indicato.

Immobile l’anno scorso ha realizzato talmente tanti gol con questo modulo che non è facile dire se l’assetto tattico debba essere cambiato, anche se Caicedo è in forma. Ci sono, però, molte alternative: un tandem offensivo composto da due prime nella prossima gara potrebbe essere una scelta giusta, Inzaghi saprà effettuare sicuramente le scelte migliori.