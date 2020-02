Rocco allarga il fronte per cambiare gli equilibri: prove di dialogo anche con Lotito

Commisso vuole cambiare il calcio italiano e rompere l’egemonia della Juventus: Roma, Inter, Milan ma non solo, anche le genovesi e il Parma.

In principio c’erano le Sette Sorelle. Quei club che negli anni 2000 gestivano il calcio italiano e il nostro pallone era invidiato e ambito. Ma, soprattutto, potevano vincere in molti, se non tutti, grazie a super ingaggi e grandi investimenti. Il fair play finanziario non era neppure all’orizzonte mentre i diritti televisivi non erano una voce importante dei bilanci. Così si contava solo sui portafogli dei proprietari. Poi la Juventus, passate le tempeste, ha creato un’egemonia. Rocco Commisso si sta battendo contro questo sistema chiamando a raccolta tutti i potenziali alleati, scrive La Nazione.

ALLEANZA. Il fronte comune raccoglie le proprietà straniere, Roma, Bologna, ma anche Milan (il fondo Elliot si dice potrebbe guardarsi intorno) e potenzialmente Inter guidata dal giovane Steven Zhang. Potrebbero presto unirsi altre proprietà per contrastare l’egemonia e la logica della ripartizione televisiva che premia soprattutto un club: la Juventus. Il futuro di Genoa, Sampdoria, ma anche Parma potrebbe alterare definitivamente gli equilibri. Lo sa bene anche Lotito, presidente della Lazio che, la Supercoppa lo conferma, non ha mai avuto particolari simpatie con i bianconeri. I rapporti, inoltre, tra il proprietario biancoceleste e la massima dirigenza viola sono diventati molto stretti e pare che i due club abbiamo vedute molto simili.