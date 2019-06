Rocco e il ritorno dei grandi ex. Da Rossi a Toni, fino a Mutu: in tanti sperano…

Un ruolo importante per Antognoni, ora l’idea Batistuta. Ma diversi altri ex viola sperano in una chiamata di Commisso.

Rocco Commisso ha scelto di partire dal passato per costruire il futuro. E per riuscirci ha aperto le porte della società agli ex giocatori che hanno contribuito a scrivere la storia del club. Il primo è stato naturalmente Giancarlo Antognoni, poi altri faranno il loro ingresso. L’idea che frulla nella testa del nuovo proprietario viola è quello di Gabriel Batistuta che in questi giorni è stato a Firenze, ora è in Sardegna, ma poi rientrerà in Toscana. Così scrive il Corriere Fiorentino.

GLI ALTRI EX. Il suo rientro ha messo in fibrillazione anche altri ex giocatori che tornerebbero volentieri a Firenze. Giuseppe Rossi è italoamericano come Commisso, nei giorni scorsi ha fatto sapere che sarebbe un sogno indossare ancora la maglia viola. Stessa emozione che proverebbe Manuel Pasqual, svincolato dall’Empoli. Luca Toni non ha ricevuto chiamate, ma sarebbe entusiasta se dovessero arrivare. E così Dainelli che, durante la passata gestione, più volte è stato vicino ad al ritorno. Mentre pure Mutu twitta entusiasta di Rocco…