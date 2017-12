Arbitrerà Damato martedì sera il quarto di finale di Coppa Italia tra Lazio e Fiorentina. Designazione delicata visto il momento di polemiche alimentato costantemente dall’ambiente laziale e da alcuni suoi dirigenti e tesserati. Sono 30 i precedenti con l’arbitro Damato per la Fiorentina. Di poco positivo il bilancio in A per i colori viola col fischietto di Barletta, fatto di 15 vittorie, 13 sconfitte e 2 pareggi. Damato non incrocia i viola dallo 0-5 di Hellas-Fiorentina. Nel 4-2 di Inter-Fiorentina della passata stagione fu protagonista di diversi errori, tra cui anche l’espulsione di Gonzalo Rodriguez che condizionò la gara con grandi polemiche. “Abbiamo notato una direzione arbitrale che non era in forma per tutta la gara. Può succedere, come ai nostri ragazzi per 20′, a lui per tutta la gara. Con decisioni che ci hanno lasciato perplessi e hanno condizionato la partita. Che un arbitro come Damato venga ad una partita così importante e non si presenti in forma” disse Corvino dopo quella gara, con una raffica di insufficienze gravi in merito a quella partita che lo stesso Damato rimediò da tutti i quotidiani (LEGGI QUI). Con il gol nettamente in fuorigioco assegnato a Icardi sempre in una gara contro l’Inter nel 2013-14, nelle ultime due stagioni ha arbitrato la Fiorentina solamente 6 volte. Nel ko contro l’Inter sopra citato, ma anche nell’1-4 targato Kalinic proprio contro l’Inter di San Siro. Così come l’anno scorso lo 0-0 di Bergamo e due anni fa il ko di Empoli nel derby così come la vittoria contro il Palermo. Quest’anno l’unico precedente è lo 0-5 del Bentegodi.