Saponara torna al Franchi: emozioni e rilancio, occhio al colpo dell’ex

L’ex trequartista viola alla Samp si sta rilanciando, dopo un anno e mezzo complicato in viola e le emozioni dopo la tragedia Astori.

Attenzione a Saponara che torna a Firenze da avversario e solitamente ama far male alle sue ex squadre, scrive Il Corriere dello Sport – Stadio: solo in questa stagione una rete al Milan e un assist di tacco contro l’Empoli. A Firenze la scorsa stagione è non è riuscito a decollare dall’inizio, concludendo con zero reti e poche gare in cui è riuscito ad essere decisivo. Riccardo è stato importante, come ha sottolineato Pioli, nella seconda parte della stagione, ma poi la Fiorentina lo ha lasciato partire anche per il sistema di gioco che lo stesso allenatore predilige.

EMOZIONE. Per lui oggi mettere piede al Franchi sarà un’emozione difficile da frenare per quello che ha vissuto e condiviso con la città, per il rapporto che aveva creato con Astori e la commovente lettera che gli aveva dedicato dopo la drammatica scomparsa.

RILANCIO. Dall’inizio della stagione sta riuscendo a fare ciò che a Firenze era rimasto incompiuto: essere decisivo. Ha segnato contro il Milan ma anche contro la Lazio nell’incredibile 2-2 con una magia al 99′. In più un assist per Defrel contro il Napoli, l’assist per Caprari al Castellani e una rete annullata contro la Juventus al 92′, un gol che se il Var non fosse intervenuto sarebbe entrato nella storia.

IN SALITA. A Firenze invece il percorso di Saponara era stato subito in salita: arrivato nel mercato di gennaio del 2017 era stato out nelle prime tre gare, concludendo con undici presenze e due gol contro Torino e Pescara. Tutto per un problema ad un caviglia per cui si era sottoposto ad un intervento di ripulitura. E anche la passata stagione il cammino era stato inizialmente faticoso. In totale diciotto presenze di cui solo dieci da titolare e praticamente tutte nella seconda parte della stagione.