I giornalisti Rai hanno deciso di indire tre giornate di sciopero per il mancato acquisto dei diritti per il Mondiale del 2018 in Russia. La prima coinciderà con il derby nei quarti di finale di Coppa Italia tra Juventus e Torino regolarmente trasmessa in diretta su Rai 1 ma senza commento. Resta invece immune dallo sciopero Lazio–Fiorentina che verrà regolarmente trasmessa su Rai 2 con telecronaca e commenti.