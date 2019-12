Sette attaccanti tra centravanti, finti nueve, esterni, ma solo 10 gol segnati in 16 partite. In Serie A tutto l’attacco viola ha segnato come Ciccio Caputo da solo. Serve un cambio di passo

ATTACCANTI SENZA GOL Tra campionato e Coppa Italia la Fiorentina ha giocato fin qui 16 partite. Nonostante Montella abbia a disposizione 7 punte, tra esterni d’attacco e centravanti classici, o adattati, dagli avanti viola sono arrivati solo 10 gol. Vlahovic ne ha siglati 4, distribuiti in due gare, quella col Monza in Coppa Italia e quella di Cagliari. Boateng ne ha segnato solo 1, al Napoli, alla prima giornata. Chiesa ne ha fatti 3, uno al Monza, uno alla Lazio e uno alla Samp (quello contro l’Atalanta fu autorete). Ribery ne ha fatti 2, mentre Sottil e Pedro così come Ghezzal sono ancora fermi a 0. Teoricamente sarebbero addirittura 8 gli attaccanti, perché ci sarebbe anche Thereau, tuttavia mai neanche convocato.

IN 7 COME… 7 punte, o esterni, che hanno portato alla causa viola le stesse reti segnate da solo da Romelu Lukaku, stando al solo campionato. Immobile ne ha fatti quasi il doppio, 17, Joao Pedro 9, solo uno in meno di tutti gli avanti viola messi insieme. E poi c’è Muriel, che lo scorso anno non è rimasto in maglia viola per un discorso di tempistiche con l’opzione di riscatto dal Siviglia che era scaduta quando si insediò Daniele Pradé, che da solo ne ha fatti 8. Due in meno di tutto il reparto offensivo della Fiorentina.

9 GOL FATTI NELLE ULTIME 9 Tra campionato e Coppa Italia, nelle ultime 9 gare la Fiorentina ha segnato solo 9 reti, non trovando il gol in 3 gare. E solamente contro Cagliari e Lazio sono andati a segno gli attaccanti, Chiesa con i biancocelesti e Vlahovic in Sardegna. Solo che rispetto a qualche settimana fa adesso sono meno prolifici anche i centrocampisti e i difensori. Benassi col Cittadella ha interrotto la mini serie di due gare senza gol all’attivo.

20 MILIONI LORDI PER 7 GOL IN SERIE A E dire che dai 0,15 di Sottil ai 4 milioni di euro netti di Ribery, il costo del pacchetto offensivo viola pesa sul monte ingaggi per quasi 20 milioni di euro lordi, compreso Thereau. Ai quali aggiungere i costi dei cartellini di Pedro (circa 15 milioni) , Boateng (1 milione), Ghezzal (300 mila euro). Ma fin qui ha prodotto solamente 10 gol totali, che senza i tre gol al Monza, quindi stando al solo campionato perché col Cittadella ha segnato Benassi, sarebbero solo 7. Gli stessi siglati da Ciccio Caputo da solo e con una gara in meno giocata, uno solo in più di Correa.

CAMBIO DI PASSO Il problema del gol lo aveva sollevato Montella già a inizio stagione, quando ad alcuni singoli chiedeva di andare in doppia cifra, Chiesa su tutti. Buone indicazioni sono arrivate dalla crescita di Ghezzal, mentre Pedro, fisicamente, adesso è pronto, ma tecnicamente non sembra godere della piena fiducia di Montella che intanto, almeno a Vlahovic, sta iniziando ad affidarsi con più costanza. Anche se il 2000 serbo, ancora, non ha trovato continuità nella fase realizzativa. Il passaggio al 3-5-2 dalla terza giornata in poi, inoltre, non ha certo facilitato le goleade, ma col ritorno al 4-3-3, adesso, serve un cambio di passo. Dagli attaccanti in primis. E anche da Montella. Perché troppo spesso là davanti, palloni giocabili, ne sono arrivati sin troppo pochi. Quasi nessuno, a Verona o a Cagliari.