Semplici: “Valorizzato giocatori andati in grandi squadre. Dabo…”

L’allenatore fiorentino della Spal parla del mercato dei ferraresi, con Igor arrivato a Firenze e il centrocampista franco-burkinabè che ha fatto il percorso inverso.

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato verso la sfida contro la Lazio, soffermandosi sul mercato, che ha visto arrivare Dabo e venire Igor a Firenze: “Abbiamo fatto buone cose. In uscita sono state fatte trattative importanti, abbiamo lavorato bene e abbiamo valorizzato giocatori che sono andati in grandi squadre. Per quel che riguarda gli arrivi abbiamo cercato di rinforzarci in tutti i reparti. In attacco avevamo stabilito di poter provare a prendere un attaccante diverso ma per varie motivazioni non ci siamo riusciti. Sono arrivato giocatori bravi come Dabo, Castro e Zukanovic e sono contento”.