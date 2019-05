Serie A, tante panchine in bilico: Montella resta al 50%

Focus sulle panchine di Serie A per la nuova stagione sulla Gazzetta dello Sport. Tanta confusione, attenzione all’effetto-domino: si muove un allenatore e di conseguenza si muovono tutti quelli che in questo momento sono in bilico. C’è chi balla su più fronti, come ad esempio Simone Inzaghi: ha un contratto con la Lazio, è sul taccuino della Juve (anche se in posizione molto defilata) e piace al Milan. Come lui anche De Zerbi, Mihajlovic, Giampaolo: chi ha fatto un buon lavoro potrebbe ricevere a breve un’importante offerta. Da Genova a Roma, dal Milan al Bologna, oltre alla Juve, tante piazze cambieranno allenatore.

Complessa la situazione a Firenze, in attesa del futuro societario. Il destino di Montella e un’eventuale sostituzione saranno discussi solo dopo il completamento della cessione societaria. Secondo la rosea, le probabilità che l’Aeroplanino resti in viola sono del 50%.