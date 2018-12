Serie A, tutte le designazioni: Valeri per la Juve, Fabbri sarà Var in Milan-Spal

L’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per l’ultima giornata del girone di andata in Serie A, in programma sabato 29 dicembre.

L’AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la diciannovesima giornata di andata del Campionato di Serie A 2018/19 in programma mercoledì 29 dicembre alle ore 15.00. A Marassi ci sarà Massa, Juve-Samp a Valeri. Fabbi sarà Var per Milan-Spal.

CHIEVO – FROSINONE

ROCCHI

FIORITO – COLAROSSI

IV: ABBATTISTA

VAR: BANTI

AVAR: MANGANELLI

EMPOLI – INTER

LA PENNA

VUOTO – MARRAZZO

IV: DI MARTINO

VAR: GUIDA

AVAR: DI VUOLO

GENOA – FIORENTINA

MASSA

TEGONI – GORI

IV: SERRA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: TASSO

JUVENTUS – SAMPDORIA h. 12.30

VALERI

VALERIANI – VIVENZI

IV: MARINELLI

VAR: MARESCA

AVAR: DEL GIOVANE

LAZIO – TORINO

IRRATI

PERETTI – SCHENONE

IV: NASCA

VAR: ORSATO

AVAR: COSTANZO

MILAN – SPAL h. 20.30

ABISSO

PRENNA – ROCCA

IV: CHIFFI

VAR: FABBRI

AVAR: DI IORIO

NAPOLI – BOLOGNA h. 18.00

CALVARESE

GALETTO – CECCONI

IV: GIUA

VAR: DOVERI

AVAR: RANGHETTI

PARMA – ROMA

MANGANIELLO

DI LIBERATORE – TONOLINI

IV: PISCOPO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BINDONI

SASSUOLO – ATALANTA

PASQUA

POSADO – CALIARI

IV: VOLPI

VAR: PICCININI

AVAR: LO CICERO

UDINESE – CAGLIARI

MARIANI

MELI – TOLFO

IV: ROS

VAR: PAIRETTO

AVAR: PAGANESSI