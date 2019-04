L’attaccante bosniaco torna a segnare in casa dopo un anno e regala il successo ai giallorossi

Importante successo in chiave Champions League per la Roma di Claudio Ranieri, in attesa del posticipo tra Milan e Lazio. I capitolini hanno vinto 1-0 contro l’Udinese grazie a un gol al 67′ di Edin Dzeko su assist di El Shaarawy. Ennesima gara con infortunati però per i giallorossi, con Juan Jesus e De Rossi che nel corso della gara sono stati sostituiti per problemi muscolari.