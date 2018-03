Serie A, le formazioni ufficiali di Inter-Napoli

Alle 20.45 l’ultimo posticipo di Serie A e sarà una sfida delicata per le zone altissime della classifica. In campo, infatti, Inter e Napoli con la squadra di Spalletti che cerca la vittoria per superare la Lazio e rientrare in zona Champions mentre l’undici di Sarri cerca la vittoria per tornare in vetta al campionato. Di seguito le formazioni ufficiali.

Inter: Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

Napoli: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.