Turno infrasettimanale in Serie A che si apre oggi per la decima giornata. In campo l’Inter a Brescia e Parma-Verona. Il programma completo:

Oggi 19:00 Parma-Verona

21:00 Brescia-Inter

Domani 19:00 Napoli-Atalanta

21:00 Cagliari-Bologna

21:00 Juventus-Genoa

21:00 Lazio-Torino

21:00 Sampdoria-Lecce

21:00 Sassuolo-Fiorentina

21:00 Udinese-Roma

Giovedì 21:00 Milan-Spal