Mandragora è leggermente più lontano. Biglia guadagna troppo, anche se piace a Montella. Borja, lo stesso

Come riporta La Nazione, si raffredda per il mercato in entrata della Fiorentina la pista Rolando Mandragora. Montella lo prenderebbe volentieri il centrocampista impegnato con l’Under 21, classe 1997, ma per il momento si registra un piccolo passo indietro da parte del club viola. A Montella piace anche Biglia, centrocampista di proprietà del Milan con un ingaggio troppo alto, tuttavia, per i piani viola. Al momento, quella che porta all’ex Lazio, è solo una suggestione. Come Borja Valero, e sempre a causa dell’alto ingaggio che percepisce lo spagnolo all’Inter.