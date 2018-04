Senza Chiesa non è la stessa Fiorentina e lo dimostra il fatto che nelle 32 partite stagionali finora andate in archivio (Coppa Italia compresa) il giovane talento viola è stato assente soltanto alla prima contro l’Inter sempre per squalifica, mentre la panchina – comunque con subentro nella ripresa – contro il Milan all’ultima d’andata era stata una scelta di Pioli dettata dalla necessità di farlo rifiatare. Così scrive Il Corriere dello Sport – Stadio.

Lo ha fermato il giudice sportivo e salterà la gara dell’Olimpico per far posto a Eysseric, salvo inversioni di rotta in extremis. Il francese garantisce qualità in avanti e un discreto apporto in fase d’interdizione, motivo che lo fa preferire a Gil Dias e Falcinelli, alternative da tenere in considerazione se Pioli decidesse un atteggiamento tattico differente dal 4-3-2-1 di partenza, in cui Simeone sarà l’altra novità rispetto alla trasferta in Friuli di martedì: l’argentino si riprende il comando dell’attacco supportato da Eysseric e da Saponara.