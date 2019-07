Su Simeone adesso c’è la Lazio dopo il no all’offerta del Sassuolo considerata troppo bassa da Pradè

Come riporta La Nazione, la proposta del Sassuolo per arrivare a Simeone non è stata ritenuta sufficiente da Pradè. Il ds viola nelle prossime ore potrebbe ricevere una chiamata dalla Lazio, sempre per l’attaccante argentino che ieri Montella ha declassato al ruolo di alternativa. L’idea ai biancocelesti sarebbe stata suggerita dal babbo del Cholito, Diego Simeone, in ottimi rapporti con il club biancoceleste. Se la Fiorentina non fosse partita per gli Stati Uniti, aggiunge il quotidiano, per Simeone si sarebbe potuto prospettare un trasferimento a Roma in tempi brevissimi, cosa che quindi potrebbe accadere agli inizi di agosto, con la squadra rientrata in Italia e il mercato destinato a entrare nella sua fase più concreta.

Per quanto riguarda le cifre i laziali sono orientati a proporre un prestito con diritto di riscatto prefissato a una cifra non superiore ai 15 milioni.