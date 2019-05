L’attaccante viola, in prestito a Pescara, parla del suo futuro e del momento della Fiorentina

Parla così a La Nazione il viola Riccardo Sottil in prestito a Pescara: Come sta andando con gli abruzzesi? “Molto bene: è una città bellissima dove c’è anche tanta passione per il calcio. Nei primi mesi ho dovuto ambientarmi ma ora sto vivendo un ottimo periodo. Devo continuare così, ancora non ho fatto niente: voglio essere al top per il deciso rush finale che ci attende”. Le piacerebbe se la Fiorentina rinnovasse il suo prestito col Pescara? “Qui in Abruzzo mi trovo alla grande per cui non avrei problemi a restare, anche se il futuro nel calcio è imprevedibile. Ora sogno solo la serie A con il Delfino. In B stanno facendo bene anche Ranieri, Castrovilli ma soprattutto Gori. Sono contento che Lele abbia realizzato una doppietta: è il segnale che il vivaio della Fiorentina ha lavorato bene”.

Finale di stagione così per la Fiorentina? “A Firenze ho lavorato con dei campioni e ho respirato l’aria di un gruppo che è sempre stato unito, anche nelle difficoltà. Vedere la Fiorentina in crisi però fa molto male perché i viola sono la squadra che mi ha preso da giovane e mi ha regalato l’esordio coi grandi. Sono certo però che l’anno prossimo questo gruppo si potrà togliere delle soddisfazioni: la città lo merita”. Quanta voglia ha di lavorare con Montella? “Il mister ha dimostrato in carriera si saper fare ottimo calcio, specie a Firenze. È un allenatore che lavora molto coi giovani per cui sono convinto che con lui si vedranno presto risultati”.