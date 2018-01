Spendere poco, meglio nulla. Il difficile compito di Corvino

Nel mercato di gennaio sono poche le squadre che possono permettersi di fare mercato acquistando giocatori a titolo definitivo e la Fiorentina certo non fa eccezione. Così Pantaleo Corvino sa che dovrà fare questo mercato di riparazione con pochi euro ed è per questo che è alla ricerca di giocatori in prestito con diritto di riscatto, insomma a basso prezzo e senza impegno sul futuro. Con questa formula il dg della Fiorentina ha bussato alla porta della Lazio per Cataldi (giusto per fare un esempio) ma anche a quella della Sampdoria per Sala. Lo stesso Freitas a caccia di terzini all’estero non ha grandi margini di spesa e anche lui punta principalmente a giocatori in prestito. Non è questa un’anomalia, ripetiamo, perché nel mercato di riparazione nessuna squadra ha intenzione di spendere soldi.