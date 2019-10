Nuovo stadio Fiorentina: torna in ballo anche l’ipotesi dell’area di Castello

Nuovo scenario sul fronte del nuovo stadio della Fiorentina. Torna in ballo anche l’ipotesi Castello

Se non è un colpo di scena poco di manca. Una suggestione, un’ipotesi, ma con tanti indizi e fondamenti di verità. Per il nuovo stadio della Fiorentina torna in ballo un’ipotesi che fino a ora era tenuta in freezer, congelata. Secondo quanto riporta Lady Radio sembra che il patron della Fiorentina Rocco Commisso sia tornato a prendere in considerazione l’idea di costruire lo stadio nell’area di Castello. A facilitare l’ipotesi sarebbe la firma del preliminare dell’acquisto del terreno di Castello fatta nel Giugno dello scorso anno tra la proprietà Unipol e Toscana Aeroporti che ha acquistato 123 ettari. Da quest’area potrebbero essere ricavati quei trenta ettari utili a costruire lo stadio con attività residenziali e alberghiere(non decisive e essenziali nel progetto del patron viola).

A rallentare la scelta di Castello fino ad ora era stata l’inchiesta che aveva di fatto posto sotto sequestro l’intera area. Completato l’iter giudiziario, l’area è stata dissequestrata e quindi sul mercato. Da qui l’interesse per Rocco Commisso che ha sempre sostenuto la scelta di una proprietà completa dello stadio, quindi terreno incluso. Tutto ciò velocizzerebbe i tempi della nuova casa della Fiorentina, a maggior ragione con la realizzazione della nuova pista dell’aeroporto di Peretola che, come noto, sarà parallela all’autostrada.

Insomma si attendono novità, con Commisso deciso di annunciare importanti aggiornamenti sul fronte nuovo stadio da qui a Natale. Il tutto, unito al fatto che la Fiorentina ha ormai concluso l’iter amministrativo per la costruzione del nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli con i lavori che potrebbero iniziare già a Gennaio-Febbraio.