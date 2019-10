Svolta con il nuovo/vecchio modulo: Sottil soffre da esterno a tutta fascia

La Fiorentina va in sofferenza con il 3-5-2, mentre cambia la partita con il 4-3-3. “Non volevo dare messaggi strani alla squadra”, dice Montella.

Una Fiorentina a due facce: sofferente col 3-5-2, dominante col 4-3-3. Il cambio del modulo è stata la svolta della partita con la partecipazione attiva di Castrovilli, la piacevole sorpresa viola: prima segna con un gran colpo di testa, poi manda in gol Milenkovic (rete e assist: in casa viola era successo solo a Pulgar contro il Napoli alla prima giornata). Così scrive La Gazzetta dello Sport.

MODULO E CAMBI. Vincenzo Montella, squalificato, ha visto la partita in tribuna accanto a Ribery e poi spiega, scegliendo di parlare a fine partita: «Franck è stato molto partecipe, mi ha consigliato i cambi…». Sul modulo: «Siamo partiti con il solito 3-5-2 perché lo conosciamo molto bene e non volevo mandare strani messaggi dopo la sconfitta con la Lazio, poi ho visto la squadra che era in partita e ho deciso di cambiare». La prima rimonta: «Sono orgoglioso e felice per la prestazione, i ragazzi hanno dimostrato grande maturità. Anche chi ha giocato meno».

SOFFERENZA. La Viola era in emergenza per l’assenza di Ribery e gli infortuni di Caceres e Lirola: ha sofferto in difesa anche perché Sottil, dovendo fare tutta la fascia nel 3-5-2, è stato chiamato a compiti difensivi che lui non ama molto. Dopo l’intervallo è successo qualcosa: «Quando abbiamo cominciato ad attaccarli alti e le cose sono cambiate. E vorrei sottolineare l’ottima condizione fisica della squadra che ha chiuso meglio del Sassuolo».