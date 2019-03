Tabù Firenze per il Toro: un successo in casa dei viola manca da più di 42 anni

Era il 1976, segnò Graziani nei granata scudettati. Oggi Mazzarri ci prova: è più in forma e punta l’Europa. Per i viola serve una reazione in casa.

Quando successe l’ultima volta, trentuno ottobre del 1976, Artemio Franchi non era ancora uno stadio ma il più importante dirigente sportivo italiano: presidente Uefa, vicepresidente Fifa e presidente federale uscente (con Carraro subentrante). Una eccellenza toscana. Lo stadio di Firenze, perciò, si chiamava semplicemente Comunale, aveva la pista di atletica e una squadra, amatissima e dalle maglie viola, partita maluccio in quel campionato a sedici: vittoria a Cesena, sconfitta casalinga con la Lazio, pareggio a San Siro col Milan. Risultati ai quali si aggiunse, appunto, la caduta col Toro scudettato. Il gol fu firmato da Graziani, al minuto 78: tardi perché i ragazzi di Mazzone (che arriveranno terzi) potessero rimediare. Così scrive La Gazzetta dello Sport.

LA STRISCIA. Da allora il Torino si è presentato a Firenze per partite di campionato ventotto volte: in quindici occasioni ha perso, in tredici ha strappato il pareggio: si tratta della striscia di imbattibilità interna aperta più lunga per il club viola che su 69 precedenti ha vinto 32 volte (28 i pareggi e appena 9 i successi torinisti). Visto con occhi granata, possiamo tranquillamente definire il Franchi uno stadio stregato per il Toro, che perciò vive ogni trasferta a Firenze con questa inevitabile pressione dei precedenti infausti. Alla faccia del gemellaggio.

TABU’. Oggi la formazione di Mazzarri proverà a infrangere il tabù, spinta dalla necessità di riprendere la corsa verso l’Europa interrotta dall’inaspettato scivolone col Bologna. Il Torino è imbattuto nelle ultime 10 gare dopo una sosta Nazionali: 4 vittorie e 6 pari. La Fiorentina nelle ultime 5 in casa ha fatto 4 pari e una sconfitta.