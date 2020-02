Tanti auguri a Gaetano Castrovilli! Il centrocampista viola compie oggi 23 anni!

Nato il 17 febbraio 1997 a Canosa di Puglia, il numero 8 viola può festeggiare il compleanno dopo la bella vittoria di Genova.

Una larga vittoria per festeggiare il compleanno. Spegne oggi le candeline Gaetano Castrovilli, centrocampista viola che compie 23 anni! Nato il 17 febbraio 1997 a Canosa di Puglia, fin qui è stato la vera rivelazione del campionato della Fiorentina: 22 presenze, 3 gol e 2 assist, più due partite in Coppa Italia. Giocate di classe e un ruolo fondamentale per la Viola. Buon compleanno, Gaetano!