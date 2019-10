Tanto entusiasmo verso la Lazio: stasera più di 34 mila tifosi al Franchi

Allo stadio ci sarà anche Commisso, che con Joe Barone farà la solita ‘passerella’ prima della partita. Diversi tifosi anche da Roma.

La carica dello stadio Artemio Franchi è già pronta. Un’altra valanga di tifosi vuole spingere la Fiorentina verso il settimo risultato utile consecutivo in serie A. In questa stagione gli spalti non hanno mai accolto meno di trentamila tifosi e anche questa sera sarà lo stesso, con una cifra che al momento si aggira sui 34 mila, ma che potrebbe perfino essere destinata a salire nelle ultime ore che precedono il match. Alla quota già alta degli abbonati si aggiunge, infatti, l’entusiasmo di chi compra il biglietto di volta in volta per il singolo evento, per sostenere la formazione di Montella. L’importanza e il possibile spettacolo della gara di questa sera non fanno altro che aumentare l’attesa. Così scrive Il Corriere dello Sport – Stadio.

COMMISSO. In tanti arriveranno anche da Roma anche se i tifosi della Lazio sarebbero stati molti di più se non fosse stata una sfida in notturna. Una serata in cui ci sarà il proprietario viola Rocco Commisso in prima fila sulla lunetta della tribuna autorità e tutto intorno i tifosi della Fiorentina a incitare società e squadra. Senza tregua per 90′, ma anche subito prima e forse immediatamente dopo, come accaduto nel post-sfida all’Udinese quando in migliaia sono rimasti sugli spalti a intonare un coro per Franck Ribery. Prima del fischio d’inizio non mancherà la “passerella” di Commisso e quella di Joe Barone, un altro che è entrato fin da subito nel cuore della tifoseria.