Tifosi a Torino, ma fuori dallo stadio. In trasferta anche Rocco: poi ritorno negli States

Commsso seguirà la Fiorentina a Torino, martedì tornerà negli Stati Uniti. In trasferta tanti tifosi, ma molti non entreranno in solidarietà con i granata.

Niente esodo a Torino ma lo zoccolo duro del tifo viola si farà ugualmente sentire. Stavolta, però, al di fuori dello stadio dato che gli ultras della Fiorentina (che saranno circa 250) in vista della partita di oggi contro la formazione di Mazzarri si recheranno lo stesso in Piemonte ma rimarranno all’esterno dell’impianto, vicino ai gruppi organizzati granata coi quali è in vigore da oltre quarant’anni uno storico gemellaggio in virtù della comune antipatia verso la Juventus. La scelta, spiegata in un comunicato dalla Fiesole quattro giorni fa, è stata presa con l’obiettivo di sostenere la linea di protesta dettata dai gruppi della curva Primavera in seguito al trattamento giudicato «repressivo» che in questi mesi ha colpito le frange più calde del tifo a Torino, in particolare con l’emissione di numerosi Daspo da parte della questura. Così scrive La Nazione.

LUNGA AMICIZIA. L’occasione, tuttavia, sarà anche quella di rinsaldare un’amicizia di lunga data, esattamente come avvenuto poche settimane fa per la partita tra Hellas e Fiorentina dove però in quella circostanza a partecipare alla gara del Bentegodi furono tremila fiorentini.

COMMISSO. Alla trasferta, l’ultima del 2019, prenderà parte anche il presidente Rocco Commisso che per la terza volta da quando è diventato proprietario del club viola assisterà a una partita della sua squadra lontano dal Franchi: il bilancio, ad oggi, parla di un ko (alla seconda giornata contro il Genoa) e di una vittoria (quella in rimonta con il Sassuolo). Il patron domani sarà protagonista della cena di Natale nel Chiostro grande della basilica di Santa Maria Novella, e nella giornata di martedì ripartirà per gli Stati Uniti.