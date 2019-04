Tod’s, il bilancio 2018 si chiude in utile di 68,7 milioni. DDV: “Strada giusta, non mollo”

Diego Della Valle parla agli azionisti del gruppo dopo la pubblicazione del bilancio 2018: “Dobbiamo continuare questa strada senza snaturarci”.

Il 2018 ha portato al Gruppo Tod’s un utile netto di 68,7 milioni di euro, così destinato: 35milioni 138mila euro la riserva straordinaria; 33milioni per i dividendi degli azionisti, (1 euro ad azione); confermato l’1%, ovvero 464.578 euro, per progetti di solidarietà: si limita a questi numeri, il presidente Diego Della Valle, nella relazione all’assemblea annuale degli azionisti. Così scrive La Nazione.

STRADA GIUSTA. Approvata, con il 97,7% dei voti, l’autorizzazione all’acquisto delle azioni: in questo modo, Della Valle aumenta le quote di controllo del Gruppo Tod’s, passando dal 61,65% al 63,03%. «La strada che abbiamo preso, anche sacrificando parte dei nostri fatturati, è quella giusta. Dobbiamo prendere atto che la storia va in un’altra direzione ma – commenta – dobbiamo percorrerla senza snaturarci». Il suo futuro in azienda? Della Valle risponde: «Intorno a una frase che ho detto alla Politecnica delle Marche, è venuto fuori di tutto. Telefonate da ogni parte e c’era chi mi chiedeva se stavo male. Ma io sto benissimo dove sto. Se mi chiedete se mi piacerebbe lavorare un giorno di meno a settimana, rispondo che sì, lo vorrei. Ma da qui a mollare ce ne passa».

GOVERNO. Sulla crisi economica e sulle azioni che il governo sta mettendo in campo: «Questi ragazzi – dice – sono stati regolarmente eletti. Facciamoli lavorare. Se volessi dare un consiglio che nessuno mi ha richiesto, direi che se qualcuno non è tanto competente è meglio lasciarlo a casa e scegliere un altro più bravo, anche se non direttamente connesso con la forza politica. Se è una persona di prim’ordine, andrebbe scelto, senza paura».