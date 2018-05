Tod’s, riorganizzazione dei vertici. Diego Della Valle: “Andrea sarà a capo della struttura”

Tod’s va verso una riorganizzazione dei vertici, anche se è difficile capire quanto saranno profondi i cambiamenti e che tempi avranno. A dirlo è stato lo stesso presidente Diego Della Valle, parlando ad una platea di neo dottori di ricerca dell’Università Politecnica delle Marche: «Entro poco tempo conto di delegare la gestione ordinaria dell’azienda ai nostri uomini, mio fratello Andrea (attuale vice presidente, ndr) sarà capo di questa struttura». Per sé, “mr. Tod’s” – che ha ricordato il «non facile salto da azienda familiare a gruppo quotato in Borsa» – ha detto di voler ritagliare un ruolo che sembra meno operativo, quello di chi studia le «strategie, qualche buona idea per far vedere che ancora qualcosa possiamo insegnare». Così scrive La Repubblica.