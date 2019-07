Il talento del Brescia continua ad essere nel mirino viola. Demme l’alternativa. Piace anche Pulgar, oltre a Badelj

Non si placano le voci di mercato attorno a Tonali. L’interesse della Fiorentina è forte, scrive la Gazzetta Dello Sport. Il club viola sarebbe disponibile ad un grande investimento sul talento delle rondinelle. Pradè vorrebbe abbassare il prezzo del gioiello di Cellino inserendo delle contropartite tecniche. Ceccherini, ad esempio, piace molto al Brescia. Se Tonali fosse dichiarato incedibile (per ora è così) si andrebbe su Demme del Lipsia. Pradè ha anche un altro nome nel taccuino, quello del bolognese Pulgar, ma il giocatore non ha dato segnali incoraggianti. La società non è interessata a Khedira: costa troppo e ha avuto problemi fisici. Badelj piace, come è noto. Ma può arrivare solo se la Lazio abbasserà le pretese.