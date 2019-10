Trasferta-record per i tifosi viola: mai così tanti quest’anno, neanche a San Siro

Oltre mille i sostenitori gigliati che seguiranno la Fiorentina a Brescia domani sera: sarà il numero più alto della stagione.

Quella di Brescia sarà la trasferta con più seguito da parte dei tifosi viola in questo inizio stagione. L’esodo era nell’aria e già da inizio settimana i biglietti per il settore ospiti del Rigamonti erano andati a ruba, fino ad andare sold-out nella serata di giovedì. Saranno 1.027 i sostenitori che da Firenze e il resto della Toscana si metteranno in viaggio domani verso la Lombardia. Neanche in occasione del successo per 3-1 a San Siro sul Milan i numeri erano stati così incoraggianti, visto che al Meazza erano stati in 644 i tifosi partiti alla volta di Pezzella e compagni (è stata anche la trasferta con minor seguito, visto che a Genova e Parma i supporters viola erano stati rispettivamente 752 e 812). Così scrive La Nazione.

Un vanto non da poco per la Fiorentina, dopo aver incassato con soddisfazione il record di abbonati dal dopo fallimento e il dato che vede lo stadio Franchi come il terzo più frequentato di Serie A (alle spalle delle due sponde del Meazza).