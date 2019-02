Trasferta scomoda, clima incerto: alla fine però saranno 500 i tifosi viola a Udine

La Fiorentina potrà contare sul supporto di un nutrito numero di tifosi al seguito, nonostante la distanza

La trasferta di Udine, a livello logistico, non è mai stata semplice per la sua lunga distanza (circa 400 chilometri). A questo dobbiamo aggiungere anche le proibitive condizioni atmosferiche di questi giorni: quella di oggi non è certo una trasferta che invoglia l’esodo, ma ma alla fine oggi al Dacia Arena saranno circa 500 i tifosi viola che affronteranno il lungo viaggio in Friuli per sostenere Muriel e compagni, scrive stamani La Nazione.