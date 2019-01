Tre sfide per l’Europa: Chievo, Roma, Udinese: settimana da non sbagliare

Serve tornare a vincere in campionato per avvicinare Atalanta e Lazio, nel mezzo la sfida secca in Coppa Italia con i giallorossi.

Il pareggio ottenuto nel recupero contro la Samp ha tenuto ancora accesa la fiammella della speranza europea per la Fiorentina, scrive La Nazione. Ma il rischio che questa possa davvero diventare – più delle altre – la stagione dei rimpianti c’è ed è ben presente anche nella mente di Pioli. Impegni importanti in campionato e in coppa, serve tenere alta l’attenzione. La rabbia per il pareggio è stata metabolizzata, come la certezza che ora i prossimi sono impegni da non fallire. A iniziare dalla trasferta di domenica a Verona contro il Chievo.

SERVE VINCERE. I tre punti sono obbligatori per continuare a inseguire l’Europa che è distante solo quattro lunghezze. Quelli che ci sono con l’Atalanta che occupa il settimo posto (valido per i preliminari di Europa League) legato comunque alla Coppa Italia. Uno in più (5) per agganciare la Lazio che al momento è nella sesta posizione. Insomma, i giochi sarebbero ancora apertissimi.

COPPA E UDINE. Poi la Coppa Italia mercoledì al Franchi con la Roma: finestra importante per inseguire la vittoria di un trofeo, ma anche un posto nella prossima Europa League. Il trittico si completerà poi con la trasferta domenica 3 febbraio in Friuli contro l’Udinese. Pure quella sarà una partita da non sbagliare.