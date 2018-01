Tuttosport: ‘Sempre più Fede in Chiesa’. Dopo il Napoli ci provano Chelsea e Tottenham

‘C’è sempre più Fede in Chiesa’, titola Tuttosport nell’articolo che sancisce il via al mercato invernale. Figlio d’arte, umile e grintoso come pochi, attaccante esterno dall’accelerazione autoritaria abbinata a un tiro sempre più potente e preciso per cercare il gol anche dal limite, il ventenne è ormai finito nel mirino dei top club. Fra tutti il Napoli, che per primo ha iniziato a corteggiare il ragazzo già questa estate. Movimenti che non sono certo passati inosservati alla dirigenza toscana. Non a caso recentemente al ragazzo è stato fatto prolungare il contratto sino al 2022 con un adeguamento. Un ritocco sensibile, certo, ma che non potrebbe competere con certi confronti.

Il Napoli, come si è detto, ha già manifestato il proprio interessamento ma il club del patron De Laurentiis deve ora confrontarsi con concorrenti a loro volta più potenti. E’ di ieri la notizia che in Premier League due società hanno deciso di puntare il giocatore della Fiorentina e si tratta, ovviamente, di due top cub. Parliamo del Chelsea di Antonio Conte e del Tottenham di Pochettino. Se il Napoli pensa al ragazzo soprattutto per giugno, ecco che invece il doppio pensiero british potrebbe offrire un timing più short per cui non è possibile escludere il blitz. Chiaro che la Fiorentina si priverebbe del ragazzo solo se dovesse arrivare la cosidetta “Offertona” irrinunciabile, ma del resto si sa che quando un club inglese si mette in testa un’operazione non è certo la parte economica a risultare un freno.

Al momento la valutazione di Chiesa sfiora i 40 milioni di euro, una cifra abbordabile per le finanze sia del Chelsea che del Tottenham. Chiaro che se l’operazione dovesse andare in porto, ecco che il sogno al momento proibito dei viola, il giovane centrocampista Barella del Cagliari, potrebbe anche diventare realtà.