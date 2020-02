Da Udine: il club friulano insiste nel voler giocare lunedì con il pubblico

Non molla la società bianconera, che vuole giocare la partita contro la Fiorentina nella giornata di lunedì con il pubblico

Il Gazzettino in edicola stamani racconta di come l’Udinese stia facendo di tutto per far cambiare idea alla Lega Serie A, forte anche dell’appoggio del governatore Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Poche le possibilità di un nuovo ribaltone, dopo il comunicato ufficiale di ieri sera. L’Udinese vorrebbe giocare a porte aperte per non incorrere nel danno economico: mancato acquisto dei biglietti ed ipotetico rimborso agli abbonati.