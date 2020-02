Udinese-Fiorentina, ipotesi di giocare lunedì a porte aperte: club d’accordo

Il campionato di calcio di serie A va avanti. Zoppo, ma va avanti. Ed è l’unico pallone a rimbalzare, visto che rugby, volley e probabilmente basket hanno scelto il rinvio. Nelle regioni dell’emergenza coronavirus si giocherà a porte chiuse. Compresa la sfida scudetto Juventus-Inter in programma domenica sera allo Stadium. La speranza è che la disposizione possa esaurirsi domenica primo marzo, ma il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina non può escludere «ulteriori misure restrittive». Mentre la serie B farà le sue scelte stamattina, scrive La Gazzetta dello Sport.

PROROGA. E Walter Ricciardi, super esperto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, da ieri consigliere del ministro Roberto Speranza, fa pensare a una proroga parlando di «almeno due settimane» a porte chiuse. Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri scritto nelle ultime ore, spiana la strada a questa decisione, che sarà tradotta organizzativamente dalla Lega di A, limitandola però per il momento a una sola settimana. «Il DPCM serve per coordinare tutti gli interventi», spiega al Tg2 il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che in serata dà il via libera alle porte chiuse. Lega e Federcalcio hanno chiesto e ottenuto che fosse esplicitata questa strada.

FIORENTINA. Porte chiuse che scatteranno nelle sei regioni dell’emergenza – Piemonte, Liguria, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna – con il resto delle partite a stadi aperti. Guardando a questo fine settimana: sei partite (Juve-Inter, Sampdoria-Verona, Sassuolo-Brescia, Milan-Genoa, Parma-Spal e Udinese-Fiorentina, anche se la regione Friuli ha chiesto il rinvio e i club erano d’accordo a giocare lunedì a porte aperte) nel silenzio, altre quattro (Lazio-Bologna, Napoli-Torino, Cagliari-Roma e Lecce-Atalanta) senza chiusure.