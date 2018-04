Udinese-Fiorentina, le modalità dei biglietti del recupero. Settore ospiti a 25 euro

Si recupera martedì 3 aprile 2018, alle ore 18.30, Udinese-Fiorentina, gara che fu rinviata il 4 marzo scorso dopo la tragica scomparsa di Davide Astori. “Tutti coloro che avevano già acquistato il biglietto per Udinese-Fiorentina rinviata a causa della tragica scomparsa di Davide Astori potranno accedere allo stadio esibendo quel tagliando. Per coloro che fossero in possesso del biglietto ma che non potessero venire alla Dacia Arena è attivo il servizio di cambio utilizzatore”, scrive l’Udinese sul proprio sito.

Settore Ospiti a 25 euro. “Per questa partita non sono previste restrizioni”, specifica il sito dei friulani, mentre la partita che doveva giocarsi il 4 marzo era stata vietata ai tifosi residenti in Toscana. “Il Settore Ospiti sarà in vendita fino alle ore 19.00 di lunedì 2 aprile 2018”. Biglietti acquistabili su www.listicket.com o nelle rivendite autorizzate.

Qui tutte le info.