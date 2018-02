Udinese-Fiorentina trasferta vietata ai tifosi viola residenti in Toscana

Come riportato dall’agenzia Ansa, niente trasferta in Friuli per i tifosi della Fiorentina residenti in Toscana: è l’effetto del decreto con cui il Prefetto di Udine ha adottato le prescrizioni per la vendita dei tagliandi di Udinese-Fiorentina in programma domenica 4 marzo alle 15.00.

Il decreto, il cui contenuto è stato reso noto in serata da Udinese Calcio, fa divieto di vendita dei tagliandi di tutti i settori ai residenti in Toscana. La vendita dei biglietti è consentita ai non residenti nella Regione previa esibizione di valido documento di riconoscimento, mentre è vietato il cambio di nominativo su tutti i tagliandi.

Il settore ospiti della Dacia Arena sarà in vendita dalle 12.00 di domani, sabato 24 febbraio, fino alle 19.00 di sabato 3 marzo ai soli titolari di tessera del tifoso della Fiorentina non residenti in Toscana. La vendita dei tagliandi del settore ospiti sarà attiva su tutti i canali tranne il web.