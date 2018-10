Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali: Ancelotti sceglie Milik-Mertens in avanti

Nella partita delle 20.30 il Napoli fa visita all’Udinese

Tra pochi minuti prenderà il via l’ultima dei tre match in programma questo sabato dopo la sosta per le Nazionali. Allo stadio Friuli si affrontano Udinese e Napoli. Queste le scelte dei due tecnici:

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Stryger Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna.

Napoli (4-4-2): Karnezis; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Malcuit; Callejon, Allan, Zielinski, Verdi; Milik, Mertens.