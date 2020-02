Udinese: punti con i viola per evitare la crisi. Può giocare Nestorovski

I bianconeri sono a caccia di punti per rialzarsi in classifica. Gotti ha il dubbio Sema e può ritrovare Samir. Davanti…

Gara delicata contro i viola per l’Udinese, determinata a evitare una sconfitta che probabilmente aprirebbe una crisi: nelle ultime sei gare i bianconeri hanno racimolato appena tre punti, il frutto di altrettanti pareggi. L’Udinese, scrive Il Corriere dello Sport, contro i viola è chiamata a cambiare marcia, atteggiamento, qualità di gioco e lettura del match per essere continua nell’intero arco dei 90’, non come è successo sabato scorso a Bologna dove si è resa protagonista di un secondo tempo incolore che ha favorito il pareggio dei felsinei.

SENZA TIFOSI. Le difficoltà aumenteranno vista l’impossibiltà dei bianconeri di contare sul solito incitamento dei propri tifosi. La decisione di giocare a porte chiuse fa ancora discutere dopo che il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga si era battuto per il rinvio della gara. Oltretutto né la squadra friulana, né quella viola sono impegnate in altre manifestazioni, per cui non sarebbe difficile trovare una data per il recupero a porte aperte a breve scadenza.

DUBBIO. Lo svedese Sema rischia di stare fuori. La distorsione al ginocchio sinistro che ha accusato nel corso del primo tempo a Bologna non è grave ma anche ieri ha lavorato poco. Un guaio per Gotti che fa affidamento sulle qualità tecnico-atletiche di Sema per aggirare le difese avversarie. Ter Avest e Zeegelaar non offrono al momento valide garanzie.

NESTOROVSKI. Qualcuno è stanco e necessita di rifiatare, vedi Fofana, per cui nel mezzo ci potrebbe essere Walace o Jajalo con Mandragora. In attacco sono decisamente in rialzo le quotazioni di Nestorovski. L’ex Palermo sembrava dovesse rientrare proprio a Bologna, invece Gotti ha preferito confermare la squadra che aveva pareggiato con il Verona. Nestorovski fa buon viso a cattiva sorte, ma sgomita, chiede spazio, stavolta dovrebbe essere accontentato (il sacrificato sarebbe Lasagna). Per la difesa non è da escludere il rientro di Samir a distanza di tre mesi.