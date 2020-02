Stop per un problema al ginocchio per il difensore dell’Udinese Nuytinck. A rischio la presenza contro la Fiorentina

Brutte notizie per l’Udinese: in casa bianconera si è infatti fermato Bram Nuytinck. Il difensore olandese non ha preso parte alla seduta mattutina, restando a lavorare soltanto in palestra a causa di un problema al ginocchio che in questi giorni lo sta tormentando e che potrebbe fargli saltare il match contro la Fiorentina al Friuli sabato. Domani saranno rivalutate le sue condizioni.

Ha lavorato a parte anche Sebastien De Maio. La sua condizione viene valutata di giorno in giorno e l’intenzione dell’Udinese sembra essere quella di non voler forzare troppo i tempi e potrebbe dunque saltare la gara di sabato.