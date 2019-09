Il Live dell’ultima giornata di calciomercato su Fiorentina.it, con gli ultimi movimenti ufficiali della giornata viola, e non solo

Segui LIVE l’ultima giornata di calciomercato qui su Fiorentina.it, con le ultime operazioni di mercato di Pradé e delle altre di Serie A:

Ore 21.55 Ufficiale anche l’arrivo di Ghezzal, secondo quanto riporta la Lega di Serie A.

Ore 21.30 Ufficiale: Babacar è un nuovo giocatore del Lecce. Matri invece si accasa al Brescia.

Ore 21.20 Ufficiale, il difensore classe 2001 Giacomo Siniega ceduto a titolo definitivo al Torino

Ore 21.00 Ufficiale, l’attaccante Gabriele Gori in prestito all’Arezzo

Ore 20.30 Ufficiali le cessioni a titolo definitivo dei giovani classe 2001 Francesco Soldani e Michael Buffa al Pisa

20.15 Ufficiale, Kevin Diks in prestito ai danesi dell’Aarhus

Ore 20.01 Ufficiale anche l’arrivo del giovane Bobby Duncan. Acquisto a titolo definitivo dal Liverpool.

Ore 19.09 Ghezzal è già a Firenze: “Sono felice di essere qui”.

Ore 17.55 Risolti i problemi tra Silva e l’Enitracht. Dunque Rebic in rossonero e André Silva in Germania. Tutto in prestito con diritto di riscatto.

Ore 17.29 Riccardo Baroni passa al Siena in prestito secco.

Ore 17.15 Per Sky è tutto fatto per Ghezzal. Prestito da 300 mila euro con diritto di riscatto fissato a 9,7.

Ore 17 E’ Ghezzal il nome giusto per la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Fiorentina.it Pradè proprio in questi minuti sta definendo l’affare con il Leicester. Ghezzal arriverà in prestito.

Ore 16.51 Ufficiale l’acquisto di Pedro a titolo definitivo.

Ore 16:42 Incredibile al Milan. André Silva non ha superato le visite mediche con il Francoforte. Salta, quindi, il passaggio di Rebic al Milan, riferisce Sportitalia. E di conseguenza niente entrate dal trasferimento del croato nelle casse viola.

Ore 16.40 La Fiorentina e il Siena hanno appena raggiunto l’accordo per l’arrivo in bianconero di Riccardo Baroni. Il giovane difensore centrale, classe 1998 e figlio del tecnico Marco Baroni, è prono a disputare una stagione da protagonista in Serie C, scrive l’esperto di mercato Alfredo Pedullà.

Ore 16:15 la pista Oudin resta ancora in piedi, ma sembrano ormai essere sfumati De Paul e Politano. Ecco che la Fiorentina starebbe sondando lo svincolato Ben Arfa. Occhi anche su Ghezzal, esubero al Leicester.

Ore 16.00 Ultime formalità, poi Pedro sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. L’attaccante brasiliano, in arrivo dalla Fluminense, ha terminato in questi minuti le visite mediche presso Villa Stuart a Roma. Ora per Pedro manca solo la firma con la viola, che è riuscita a stringere i tempi nella ultime ore (il giocatore è partito ieri dal Brasile) per chiudere la trattativa con qualche margine rispetto all’orario di chiusura del mercato, scrive Gianluca Di Marzio.

Ore 15.25 Il Milan ha preso Rebic. Già svolte le visite mediche. Dalla Spagna: salta lo scambio Bernardeschi-Rakitic tra la Juventus e il Barcellona. La Juve, infatti, avrebbe voluto anche soldi per l’ex viola. Per il Barca l’operazione poteva andare in porto solo senza conguagli.

Ore 15.15 Il Torino ha definito l’arrivo del vice-Sirigu. In arrivo in granata l’ex Palermo Samir Ujkani che torna dal campionato turco dove era andato a giocare negli ultimi mesi. Niente Emiliano Viviano, dunque, che non si trasferirà a Torino.

Ore 15 Mentre la pista De Paul, col passare dei minuti, diventa un pò più fredda, si riscalda quella che porta a Rémi Oudin. Come riporta Gianluca Di Marzio, la trattativa prosegue, tra Fiorentina e Reims, con il club francese che chiede una cifra tra i 10 e gli 11 milioni di euro per far partire l’attaccante classe 1996. I contatti sono continui, in attesa di capire se l’operazione si possa sbloccare. Secondo quanto riporta TMW, invece, Pradé avrebbe fatto un nuovo tentativo per Tonali, del Brescia, offrendo 25 milioni di euro più bonus che adesso il Brescia dovrà valutare prima di dare una risposta definitiva. L’obiettivo è quasi impossibile, ma la Fiorentina ha deciso di provarci ancora.

Ore 14.45 Remi Oudin era il piano B della Fiorentina dopo Raphinha almeno per quanto riguarda il ruolo di esterno offensivo classico. Il Reims lo valuta complessivamente tra i 12 e i 13 e la Fiorentina vuole chiudere. Aggiornamento su De Paul: realmente la Fiorentina ha sperato in una riapertura dell’Udinese contando sulla volontà del ragazzo, ma sarebbe una situazione in antitesi con la filosofia del club friulano che di solito non cede i pezzi da novanta nelle ultime ore di mercato. Intanto, la Fiorentina si concentra su Oudin. Così riporta Alfredo Pedullà.

Ore 14.30 Bobby Duncan, visite mediche in corso a Roma. Poi le firme per la Fiorentina

Ore 14.00 Colpo del Parma: preso dallo United Darmian a titolo definitivo. La Roma, oltre a Kalinic, prende anche Mkhitaryan, che sta svolgendo le visite mediche.

Ore 13.45 L’ex viola Nikola Kalinic sta per firmare con la Roma. Già svolte le visite mediche.

Ore 13.40 Mauro Icardi viaggia verso il Psg. Per l’attaccante argentino ci sarà un rinnovo di contratto fino al 2022 con l’Inter e prestito gratuito con un diritto di riscatto fissato a circa 70 milioni.

Ore 13.00 L’offerta per De Paul supera i 30 milioni. Attese risposte dall’Udinese. Per Bobby Duncan, invece, accordo trovato per poco più di due milioni più il 20% sulla rivendita.

Ore 12.44 Nuovo forcing di Pradé per De Paul e Politano. Se saltano può arrivare Oudin

Ore 12.40 In casa viola è tutto fatto per Pedro, che sta svolgendo le visite mediche nella capitale, e poi arriverà a Firenze. Bobby Duncan, altra operazione praticamente conclusa. Si attendono solo i comunicati ufficiali.

Ore 12.30 Llorente, accostato a lungo anche ai viola, è ufficialmente un calciatore del Napoli.

Ore 12.25 Vlad Chiriches, accostato anche alla Fiorentina, è ufficialmente un giocatore del Sassuolo. La formula dell’operazione è quella del prestito con obbligo di riscatto.