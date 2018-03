Under 19, l’Italia vince ma Cerofolini resta a guardare

E’ andata in archivio la prima giornata del girone di qualificazione al prossimo Europeo dell’Italia Under 19. Gli azzurrini di Nicolato si sono imposti per 2-0 sulla Grecia grazie alla doppietta di Scamacca (attaccante del Sassuolo in prestito alla Cremonese) mettendo in cascina in primi 3 punti del girone. Così l’Italia guida il proprio gruppo e nel prossimo incontro, in programma sabato, affronterà la Polonia che oggi ha pareggiato contro la Repubblica Ceca. Per la cronaca l’unico giocatore della Fiorentina in rosa, ovvero il portiere Cerofolini, è rimasto in panchina per tutta la gara.