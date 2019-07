Ci sono due squadre che vogliono Riccardo Saponara, in uscita dalla Fiorentina: una è il Lecce, l’altra è l’Udinese

Come riporta la Gazzetta Dello Sport, Riccardo Saponara è in procinto di lasciare la Fiorentina dopo essere in maglia viola dal prestito alla Sampdoria. Per lui, scrive la rosea, sono due le candidate principali nel nostro massimo campionato: la prima è l’Udinese, che lo segue da tempo e lo porterebbe in Friuli se partisse De Paul, che è stato sondato anche dalla stessa Fiorentina. L’altro club interessato al centrocampista è il Lecce, che lo ha messo nel mirino con insistenza ormai da qualche giorno.