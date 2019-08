Verso il Napoli: Lirola titolare, dubbi sulla sinistra. Più Vlahovic di Boateng

Sono diversi i ballottaggi in vista dell’esordio in Serie A della Fiorentina contro i partenopei. Da Biraghi-Venuti a Benassi-Castrovilli, passando per Vlahovic-Boateng

Allenamento allo stadio Franchi per gli uomini di Vincenzo Montella. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Pol Lirola ha svolta la rifinitura coi compagni ed è dunque assai probabile vederlo vestire la maglia da titolare della Fiorentina domani sera con il Napoli. Certi del posto i centrali Milenkovic e Pezzella.

GRANDI DUBBI SULLA SINISTRA. Assai più nebulosa la situazione di Biraghi, in dubbio per giocare dal 1′ viste le sirene milanesi che lo tentano ormai da settimane. Comunque sia, secondo l’emittente toscana, Biraghi resta in pole, in caso di forfait la sorpresa potrebbe essere Venuti dirottato sulla fascia sinistra invece di Terzic, che non ha dato grandi garanzie sulla fase difensiva.

BENASSI O CASTROVILLI? A centrocampo sicuri di un posto Badelj e Pulgar, per la terza maglia Benassi resta in pole ma attenzione a Castrovilli che potrebbe essere schierato a sorpresa contro i partenopei al posto del classe 1994.

LARGO AI GIOVANI. In attacco, sugli esterni sicuri del posto Chiesa e Sottil. Per lo slot di centravanti altro ballottaggio: al momento Vlahovic parte in vantaggio rispetto a Boateng.

Sempre secondo quanto riportato da Radio Bruno, Ribery oggi ha svolto l’intera seduta con la squadra e sarà in panchina sulla sfida con il Napoli.