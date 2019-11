Verso Verona, prevista una trasferta di massa. Già tante le richieste

Di nuovo a Verona, squadra che la passata stagione ha conquistato la promozione dalla B e con cui la tifoseria viola è gemellata

L’idea di massima, complice l’orario della partita (le 15 di domenica) è organizzare un esodo importante e le prenotazioni non sembrano disegnare una situazione diversa. Si sussurra di una spedizione di…1500, superiore ai precedenti esodi, scrive stamani La Nazione. Il costo del biglietto per il settore ospiti del «Bentegodi» (22 euro il tagliando intero, 2 il ridotto per l’Under 14), a differenza di altre realtà, è comunque tra i più bassi della serie A ed è un dettaglio che non è passato inosservato, rispetto ai 34 euro che i 644 partiti per San Siro hanno dovuto sostenere e ai 32 della «Sardegna Arena» (320 presenze). Il migliaio di presenze è stato superato a Brescia (1027) e a Reggio Emilia per la gara contro il Sassuolo (1405), ma nuovi record possono essere scritti. Specie nel giorno di una sfida che sancirà una volta di più un rapporto d’amicizia tra due tifoserie che dagli anni Settanta hanno sancito un patto portato avanti nel rispetto reciproco. (…)